Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подаст документы на получение российского гражданства, заявил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена, представляющий его интересы в России.

Все необходимые документы уже готовы, скоро их подадут на рассмотрение, заявил Кучерена. В октябре 2020 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Вскоре после этого Кучерена заявил о желании его клиента получить российское гражданство. Сноуден объяснил это тем, что у него в России родился сын и он не хочет расставаться с ним из-за проблем с паспортом

Эдвард Сноуден работал в ЦРУ и Агентство национальной безопасности США. Летом 2013 года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию о слежке американских спецслужб за гражданами по всему миру. СМИ опубликовали переданные Сноуденом данные в то время, когда он находился в Гонконге. В США Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.

Вскоре после этого российские власти сообщили, что готовы рассмотреть обращение Сноудена о получении политического убежища. После того, как бывший сотрудник АНБ провел месяц в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», Россия предоставила Сноудену временное убежище на год. Через год он получил временный вид на жительство, в 2017 году его продлили до 2020 года.

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