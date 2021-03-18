В Кабардино-Балкарии началось формирование нового миротворческого инженерного подразделения на базе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Формирование нового подразделения, в состав которого войдет более 50 военнослужащих, продлится до конца марта, после чего военные инженеры пройдут специальную миротворческую подготовку.

«Военнослужащие научатся обезвреживать неразорвавшиеся мины и фугасы, прокладывать дороги в труднопроходимых участках местности, обеспечивать доставку гуманитарного груза, восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов», — говорится в сообщении.

На оснащение нового подразделение поступит более 20 единиц специальной техники, в том числе станция очистки воды СКО-10 «Гигиена», тракторы, экскаваторы, автомобильный кран военного назначения. Основная военная техника — БТР-82А. Кроме того, подразделение будет оснащено современными миноискателями и защитным снаряжением.

После окончания обучения новое подразделение приступит к несению службы, вероятней всего, на территории Нагорного Карабаха, где продолжается инженерная очистка территории от мин и неразорвавшихся снарядов, оставшихся от военных конфликтов.

Minval.az