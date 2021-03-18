Президент США Джо Байден направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый господин Президент. Желаю вам и народу Азербайджана счастливого и благополучного праздника Новруз. Это время обновления, возможность подтвердить наше сотрудничество и приверженность миру.

Моя администрация будет работать с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности и регионального примирения. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию примирению между Арменией и Азербайджаном во имя процветающего и мирного будущего. Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей Каспийского моря. Соединенные Штаты хотят изучить новые возможности для экономического сотрудничества.

Передаю Вам и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания по случаю Нового года и новой весны», – сказано в письме.

Minval.az