Около 40 мертвых кудрявых пеликанов обнаружили экологи на побережье Каспийского моря в Кизлярском районе Дагестана. Этот вид занесен в Красную книгу России. Проверку по факту гибели птиц начали в следственном управлении и прокуратуре республики.

О найденных мертвых птицах сообщил Каспийский природоохранный центр. Береговой патруль экологов обнаружил мертвых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, которое находится в 10 км от поселка Красный Рыбак.

Проверкой по факту гибели краснокнижных пеликанов занялись сотрудники республиканского управления СКР и прокуратуры Дагестана. Специалисты отобрали и направили на исследование биологический материал. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Minval.az