Министерство обороны Армении опровергло сообщения в прессе об участии представителей республики в учениях НАТО Defender Europe 2021.

Как заявил начальник Управления по оборонной политике МО Левон Айвазян корреспонденту Sputnik Армения, все сообщения и слухи на эту тему — дезинформация. Он отметил, что позже пресс-служба оборонного ведомства также выступит с соответствующим комментарием.

Ранее российский военный журналист Александр Харченко написал, что Ереван якобы планирует участвовать в учениях НАТО «Defender Europe 2021», где будет отрабатываться переброска войск США к границам России. Его утверждение основывалось на наличии флага Армении в инфорграфике со списком предполагаемых участников. Спустя некоторое время новость подхватили многие СМИ, в том числе и российские.

Minval.az