Армянские власти запретят съемку в приграничной зоне. Соответствующий законопроект был одобрен без обсуждения на заседании правительства.

Лицам, прибывающим в приграничную зону среди прочего запрещается «использовать БПЛА, осуществлять фото- и видеосъемку территории приграничного государства, инженерные сооружения и заграждения, используемые пограничными войсками зданий и объектов, наблюдательных вышек, транспортных средств».

В обосновании проекта решения говорится о том, что съемка со стороны жителей приграничных районов и туристов, в том числе, с помощью БПЛА «не ускользает от внимания пограничников приграничного государства, что в свою очередь, дает повод для выражения недовольства с их стороны», передает Спутник-Армения.

Для подобной съемки понадобится разрешение. А нарушение ограничений будет наказываться «предупреждением» или штрафом 100 тысяч драмов (около 190 долларов).

Отметим, что сообщение о планах СНБ Армении ограничить съемку появилось еще до войны в Карабахе – в июле 2020 года.

Minval.az