В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса, сообщает Национальный центр гематологии и трансфузиологии.

«В образцах, которые берутся у лиц, въезжающих в Азербайджан из-за рубежа и проживающих в стране, регулярно проводится геномный анализ «Sars Cov-2», отслеживаются подозрительные варианты.

В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа «Sars Cov-2» в 3 образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм)», – говорится в заявлении.

Minval.az