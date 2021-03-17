«2020 год стал историческим поворотным моментом с точки зрения урегулирования нагорно-карабахского конфликта и освобождения оккупированных территорий Азербайджана».

Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время симпозиума, организованного университетом «Манас» и Парламентской ассамблеей тюркоязычных стран.

«Наша поддержка Азербайджана в его справедливой борьбе, основанная на нашем братстве, привлекла внимание всего мира. Отношения Турции с Азербайджаном, находящиеся на высочайшем уровне во всех сферах, будут продолжаться в рамках концепции «два государства, одна нация», — сказал он (цитата по АПА).

По словам Шентопа, в Анкаре считают, что историческое право на сотрудничество и братство, установленное между Турцией и Азербайджаном, является исключительным примером для всех тюркских республик.

Minval.az