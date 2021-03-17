Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в среду, 17 марта, что у него максимальное количество антител против коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в ходе встречи в Москве с израильским коллегой Габи Ашкенази, который сказал, что все члены делегации привились против COVID-19.

«Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител», — сказал на это в ответ российский дипломат.

Лавров в январе переболел легкой формой коронавируса. Он подчеркнул, что решение о необходимости вакцинироваться он примет после консультации с врачами.

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