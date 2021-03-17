В Ереване полиция оцепила здание министерства образования, науки, культуры и спорта Армении перед приходом премьер-министра Никола Пашиняна, который планирует провести рабочую встречу в стенах ведомства, сообщает «Sputnik Армения».

Возле министерства также находятся несколько активистов партии «Дашнакцутюн». По их мнению, присутствие большого числа полицейских свидетельствует о страхе Пашиняна.

«Чтобы пройтись пешком всего 500 метров от своего рабочего кабинета до министерства, Пашиняну нужно присутствие сотен полицейских. Вот куда уходят деньги налогоплательщиков на фоне экономических трудностей, вызванных войной, всеобщим ростом цен, тысяч жертв, раненых и искалеченных», — заявила одна из активисток.

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