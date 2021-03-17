Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о том, что РФ хотела бы присоединить к себе Казахстан.

«Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! …Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году», — сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Министр обороны также напомнил, что между Казахстаном и Россией подписан договор о границе, у двух стран «прекрасные отношения».

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