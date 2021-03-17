В Курской области (РФ) женщина облила ребенка горючим веществом и подожгла, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

За несколько дней до трагедии мальчик рассказал отчиму, что мать развлекалась дома с другим мужчиной. Обманутый муж высказал всё жене и объяснил, что узнал об измене от пасынка. Взбешённая женщина выгнала сына на улицу, облила бензином и подожгла, при этом не позволяла мужу тушить мальчика. Отчим всё же вызвал скорую и попытался спасти ребёнка.

Мальчика госпитализировали с ожогами третьей степени. Ребенка прооперировали, его планировалось доставить санитарной авиацией в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако ребенок умер в больнице, сообщает Life.ru.

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