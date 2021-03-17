Как известно, 16 марта президент Ильхам Алиев посетил Шушу и ознакомился с работами по благоустройству.
Musavat.com представляет вторую часть видеокадров, которые сняла во время поездки первый вице-президент Мехрибан Алиева.
Как известно, 16 марта президент Ильхам Алиев посетил Шушу и ознакомился с работами по благоустройству.
Musavat.com представляет вторую часть видеокадров, которые сняла во время поездки первый вице-президент Мехрибан Алиева.
Дата: 2021/03/17 11:06
Раздел: Азербайджан
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