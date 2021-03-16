Представители Роскомнадзора пригрозили заблокировать Twitter на территории России через месяц. Это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную информацию, доступную на платформе, сообщил ТАСС замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — отметил Субботин.

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