Тбилисский городской суд признал Виссариона Жвания – сына покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания, виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья 22-летнему Левану Топадзе. Молодой человек приговорен к 3 годам заключения, из которых полтора он проведет в тюрьме, а вторую половину срока – в условном заключении. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Формула».

Виссарион (Буса) Жвания был задержан 2 августа 2020 года в Тбилиси и обвинен в попытке убийства Левана Топадзе – внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе.

Следствие установило, что между Жвания и Топадзе в доме у последнего произошел конфликт, во время которого Жвания нанес Топадзе несколько ранений ножом. Сам он также был ранен в потасовке. Спасти жизнь Топадзе удалось только благодаря оказанию своевременной медицинской помощи — несколько дней он пробыл в ренимации.

Мотив ссоры молодых людей до сих пор официально не установлен. Однако Гоги Топадзе отметил в беседе с журналистами, что это могло произойти из-за девушки. По данным СМИ, драка началась на рассвете, после вечеринке в доме Топадзе после того, как там появилась бывшая девушка Жвания.

Обвинение в покушении на убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

После того, как обвинение было переквалифицировано, Виссариона Жвания судили за нанесение вреда здоровью.

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