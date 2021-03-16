Компания Apple после переговоров с Минцифры согласилась с 1 апреля предустанавливать на смартфоны и планшеты российские приложения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры и подтверждение в офисе Apple.

При первом включении нового продукта Apple появится диалоговое окно, в котором будет предложен список приложений из правительственного списка. Приложения, которые не выберет пользователь, установлены не будут — в отличие от телефонов на Android, где российские приложения будут сразу предустановлены.

Источник газеты в Минцифры также рассказал, что ведомство обсуждает с Apple возможность создания в App Store подборки перспективных российских приложений. «Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — рассказал собеседник издания.

Закон о предустановке российского ПО на все гаджеты, продающиеся в России, вступит в силу 1 апреля. Среди обязательных к установке программ будут приложения Mail.ru Group (Новости Mail.ru, Почта Mail.ru и другие), «Яндекса» (браузер, «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты» и другие), «Лаборатории Касперского», «Одноклассники», «ВКонтакте», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Накануне «Коммерсант» писал, что закон хотят дополнить и обязать производителей по умолчанию устанавливать в браузеры российский поисковик.

Minval.az