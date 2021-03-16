Группа активистов перекрыла мусорными баками улицу Саят-Нова в центре Еревана. Акцию гражданского неповиновения провели члены движения «Азатагрум» («Освобождение»), сообщает Спутник-Армения.

На акцию протеста немногочисленные участники пришли в майках и кепках с соответствующей символикой.

Активисты заявили, что протестуют против антинародной и губительной для страны политики премьер-министра Никола Пашиняна.

Через несколько минут на место прибыли полицейские, которые потребовали от демонстрантов разойтись. Протестующие сопротивляться стражам порядка не стали и покинули место проведения акции. Мусорные баки пришлось откатывать с проезжей части самим правоохранителям.

Активисты движения заявили, что они не связаны с другими политическими силами и просто инициировали «национально-освободительную борьбу», именно потому назвали инициативу «Азатагрум» («Освобождение»).

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