Crocus Group планирует в 2021-2022гг открыть в Баку 7 новых ресторанов, заявил совладелец холдинга Эмин Агаларов.

«В Баку и курортном поселке Sea Breeze Resort только в 2021–2022 годах мы планируем открыть семь новых ресторанов. Некоторые проекты — уже известные бренды из нашего портфеля: Zafferano, «Эдоко», Forte Bello, Fish Box, Cafe Milano», сказал Агаларов газете «Коммерсант».

Холдинг планирует инвестировать 1 млрд рублей и открыть в 2021-2022гг 11 новых ресторанов, в том числе усилить присутствие в Азербайджане, Московском регионе и продолжить развитие в Петербурге.

Minval.az