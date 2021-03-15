Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после заключения трехстороннего соглашения по Карабаху от 10 ноября 2020 года, заявил глава МИД Джейхун Байрамов на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линд.

«Азербайджан вернул Армении всех военнопленных. Лица, задержанные на территории Азербайджана 26 ноября 2020 года, не являются военнопленными. Эти лица совершили террористические акты, в их отношении в Азербайджане продолжается следствие», – подчеркнул он.

По словам Байрамова, Армения в ночное время пытается отправлять в Азербайджан военных на машинах, предназначенных для перевозки строительных материалов. Это недопустимо», – подчеркнул он.

«Этот вопрос был доведен и до Генеральной Ассамблеи ООН, приводились ссылки на материалы международных СМИ. Родители солдат в Армении протестуют против отправки их детей на службу в Карабах, проводят акции. Вся мировая пресса является свидетелем этого. Международные организации должны оказывать давление на Армению в этом вопросе, каждая сторона должна выполнять взятые обязательства», – отметил он.

Minval.az