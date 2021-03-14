Аккумулятор смартфона быстро придёт в негодность, если не соблюдать правила зарядки. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина.

Эксперт отметила, что ставить на зарядку смартфон на всю ночь нельзя. Лучше это делать перед сном заранее и потом переводить устройство в экономный режим. Также в помещении, где заряжается гаджет, должна быть нормальная температура, не слишком высокая и не слишком низкая.

«Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10–15%. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда её заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла», — пояснила Насибулина, слова которой приводит «Российская газета».

Кроме того, эксперт предупредила об опасности универсальных зарядок из Китая и посоветовала пользоваться оригинальными адаптерами. Если смартфон быстро разряжается, необходимо проверить статистику потребляемой энергии, это можно сделать в настройках телефона. А когда проблема с батареей становится ощутимой, лучше сдать гаджет в ремонт, резюмировала Насибулина.

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