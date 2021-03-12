Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило для использования вакцину «Спутник V» производства Российской Федерации.

Данная вакцина зарегистрирована в более чем 50 странах и показывает высокую эффективность при успешном использовании против коронавирусной инфекции COVID-19. Более 6 миллионов человек в России были привиты вакциной «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

Minval.az