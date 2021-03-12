Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили в Аппарате Омбудсмена, во встрече принял участие и глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Омбудсмен коснулась фактов грубого нарушения Арменией прав человека в ходе 44-дневной Отечественной войны, рассказала о заявлениях, обращениях, открытых письмах и отчетах, направленных в этой связи в международные организации, в том числе в ЕС.

Омбудсмен отметила, что Армения всё еще не предоставила Азербайджану карту территорий, заминированных в период оккупации, в результате этого имеются факты гибели и ранения мирных граждан, подорвавшихся на минах, призвала ЕС оказать давление на Армению в этом вопросе.

Омбудсмен сказала, что это препятствует возвращению вынужденных переселенцев на родные земли после окончания войны и вызывает серьезную обеспокоенность.

Minval.az