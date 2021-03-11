Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу недавнего решения Верховного суда округа Лос-Анджелес об освобождении Ампига Сасуняна, говорится в сообщении МИД.

«Освобождение признанного террориста Хампига Сасуняна, осужденного за убийство турецкого дипломата, подало бы очень неверный сигнал и, несомненно, нанесло бы ущерб интересам дипломатии, особенно в государстве с одним из крупнейших в мире дипломатических корпусов», — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее МИД Турции решительно осудило решение Верховного суда округа Лос-Анджелес, которое открыло путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна.

Minval.az