Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял посла США Эрла Литценбергера.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, на встрече была подчеркнута значимость обмена опытом в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, обсуждены возможности сотрудничества с компаниями из США в данном направлении.

Посол США отметил, что его страна поддерживает проект Южно-кавказского коридора, а также заинтересованность американских компаний в участии в восстановлении освобожденных от оккупации территорий и инфраструктуры Азербайджана.

Minval.az