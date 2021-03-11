Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахби выразил благодарность Азербайджану за возвращение ливанской армянки Марал Наджарян.

«Шарбель Вахби поблагодарил все стороны, благодаря усилиям которых Наджарян была возвращена в Ливан, в частности, выражена благодарность Международному комитету Красного Креста, а также России, Азербайджану и Армении», — говорится в сообщении, которое приводит «Репорт» со ссылкой на Ливанское национальное агентство.

Марал Наджарян, родившаяся на территории ливанского Бурдж-Хаммуда, имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана правоохранительными органами Азербайджана в бывшей зоне конфликта вместе с гражданином Ливана армянского происхождения, с которым она проживала. В результате проявленного азербайджанской стороной гуманизма М.Наджарян была освобождена 10 марта этого года.

Minval.az