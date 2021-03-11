По личным обращениям семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в Баку, для 30-ти из них была создана возможность вернуться на постоянное место жительства в Физулинский район, сообщает Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По поручению президента Ильхама Алиева дома этих семей, которые были разрушены во время первой Карабахской войны, были заново построены.

Строительные работы, отмечает «Тренд», были проведены за счет суммы, сэкономленной из средств, выделенных Комитету из госбюджета в прошлом году.

Minval.az