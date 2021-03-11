Для оценки состояния термально-минеральных водных месторождений Кяльбаджарского района проведены работы по гидрохимическому мониторингу, и результаты мониторинга были проанализированы с учетом предыдущих данных.

Об этом сообщили на заседании Рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, функционирующей в составе Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На заседании было отмечено, что разработаны проекты по геологической разведке и оценке состояния рудных и нерудных месторождений, месторождений стройматериалов в Агдамском, Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах, мониторингу и оценке подземных термально-минеральных водных месторождений в Кяльбаджарском и Шушинском районах и в настоящее время планируются работы на территории.

На основании фондовых данных разработаны карты 13 рудных месторождений в Карабахском экономическом районе.

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