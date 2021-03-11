Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, начиная с сегодняшнего дня в северных и западных районах Азербайджана и до утра 13 марта ожидается нестабильная погода, дожди, температура воздуха понизится. В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются сильный ветер, метель, снег, местами интенсивный, в горных и предгорных районах гололед.

В связи с этим МЧС в очередной раз обращается к населению с просьбой не выходить на улицу в сильную ветреную погоду без особой необходимости, в целях безопасности.

«Если сильный ветер и метель застали вас на улице, держитесь подальше от легких конструкций и временных сооружений, рекламных щитов, не стойте под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями», — говорится в сообщении ведомства.

Minval.az