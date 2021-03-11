Упразднен Женский совет партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). Это указано в изменении Устава.
Упразднен Женский совет партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). Это указано в изменении Устава.
Дата: 2021/03/11 11:48
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
0
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
«В Азербайджане пока не планируется вакцинация инфицированных COVID-19». Об этом АПА сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сотрудники полиции продолжают осуществлять профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и
10 марта около 09:00 в прокуратуру Хатаинского района столицы поступила информация об обнаружении в чайном доме тела
«Уже более года пандемия COVID-19 бушует по всему миру, в том числе и в нашей стране.
В Азербайджане ведется работа по применению стимулирующих мер в сфере выделения льготных кредитов на приобретение новых транспортных
В отношении зампреда муниципалитета поселка Бакиханова Сабунчинского района Орхана Дашдамирли возбуждено уголовное дело.
Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.
«Я, разумеется, за свой счет восстановлю дом в Шуше выдающегося Бюльбюля. Это дом моего отца».