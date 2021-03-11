В отношении зампреда муниципалитета поселка Бакиханова Сабунчинского района Орхана Дашдамирли возбуждено уголовное дело.

В скорее после этого Дашдамирли покинул должность зампреда по собственному желанию.

Предварительное следствие по уголовному делу по обвинению во взяточничестве завершено

и было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Председательствовать на процессе будет судья Азер Пашаев. Подготовительное собрание назначено на 18 марта, передает Репорт.

Другим обвиняемым по этому делу является Бабаев Илькин Абульфаз оглу.

Обоим предъявлено обвинение по статье 312.2 УК (Получение взятки или неоднократный подкуп должностного лица).

Отметим, что Дашдамирли также выступал в СМИ в качестве политолога.

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