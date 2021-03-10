10 марта 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого Национального собрания Турции Акифом Чагатаем.

Как говорится в сообщении МИД, в ходе встречи Джейхун Байрамов тепло поприветствовал делегацию братской Турции и с удовлетворением отметил интенсивное развитие в последнее время сотрудничества и партнерских отношений на высоком уровне между Азербайджаном и Турцией.

Подчеркнув, что Турция всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана, министр сказал, что в период 44-дневной Отечественной войны эта поддержка была открыто продемонстрирована на всех уровнях, в том числе на высшем уровне, на уровне Великого Национального собрания, всех государственных структур, включая министерств обороны и иностранных дел, и, наконец, братского турецкого народа.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседников о текущей ситуации в регионе, в том числе о новой постконфликтной ситуации в области безопасности, о том, что турецко-российский совместный мониторинговый центр является частью этого формата безопасности, процессе постконфликтного восстановления и строительства, минной опасности, являющейся одной из самых серьезных угроз, с которыми сталкивается регион, а также об участии Турции в процессе разминирования и др. вопросы

Председатель комиссии по внешним связям Великого Национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч, отметив, что освобождение территорий нашей страны от оккупации обрадовало весь турецкий народ, выразил соболезнования в связи погибшими за территориальную целостность страны. Заявив, что Турция всегда и при любых обстоятельствах находится рядом с Азербайджаном, А.Кылыч подчеркнул, что Великое Национальное Собрание также открыто выразило свою волю в тот период. Он отметил, что подписанные трехсторонние заявления открывают новые возможности в регионе, и подчеркнул, что, в то время как Азербайджан выступает за мир и прогресс, совершенно очевидно, кто выступает против этих идей.

Рассказав, что в рамках визита они были приняты главой Азербайджанского государства, а также были проведены встречи в Милли Меджлисе, турецкая делегация отметила, что визит был очень успешным.

Стороны отметили важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по всем направлениям.

Minval.az