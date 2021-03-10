Экстрадированный сегодня в Азербайджан из Беларуси Какаван Кавус Зафар оглу участвовал в вооруженном инциденте между криминальными группировками в Ширване в 2015 году.

Как сообщает АПА, 5 ноября 2015 года около 23.00 в одном из кафе в центре Ширвана между членами криминальных группировок возник вооруженный инцидент, были убиты Наджиев Эльвин Заманали оглу (Крити Эльвин) и Сарыбалаев Заур Вафадар оглу.

Подозреваемые в совершении убийства – члены преступной банды Али Агами, Таир Меликов (Марожна Таир), Мухаммед Гейдаров (Мага Гаджигабуллу) и Афсар Ибрагимов задержаны, Какаван Кавус Зафар оглу скрывались от следствия.

Организатор инцидента Этибар Мамедов (Годжа) был задержан и передан следствию.

В то время, когда уголовное дело находилось на исполнении в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям, «Годжа» и Али Агами по дороге из Лянкярана в Баку сбежали с поезда спецназначения. Через некоторое время после этого Али Агами добровольно сдался. При проведении операции по задержанию Э.Мамедова («Годжа») он открыл огонь по сотрудникам полиции и был убит в результате операции.

Решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Али Агами был приговорен к 19 годам, Таир Меликов, Мухаммед Гейдаров и Афсар Ибрагимов – к 18 годам лишения свободы

Minval.az