9 марта в Гарадагском районе Баку совершен резонансный суицид, вызвавший шквал обсуждений в социальных сетях. На страшный шаг решились две девушки (16 и 17 лет), одновременно бросившись с крыши 9-этажного дома. В результате падения в 30-метровую бездну обе скончались на месте.

В данный момент идет расследование причин, побудивших девушек к страшному шагу.

Отметим, что аналогичный суицид школьницы был зафиксирован в Баку в 2019 году. В ночь на 7 марта 15-летняя Нурлана Ахмедова, проживавшая по улице М. Хади, бросилась с девятого этажа жилого дома и разбилась насмерть.

Пока что мало известно о погибших девушках, кроме того, что Гулиева Метанет Эльшан гызы (2005 г.р.) и Самедова Афруз Рафиг гызы (2004 г.р.) были одноклассницами, жили в поселке Гобу Абшеронского района и учились в средней школе данного населенного пункта.

СМИ стало известно, что бабушка М.Гулиевой проживает в поселке Локбатан. В здании, с крыши которого прыгнули девушки, ни знакомые, ни близкие погибших не проживали.

По предварительной информации, на месте происшествия была обнаружена тетрадь одной из погибших школьниц. Согласно записям, сделанным в тетради, открывается факт того, что хозяйка тетради находилась в состоянии сильной депрессии.

В любом случае, полиция ведет расследование и вскоре его результаты будут обнародованы. Но пока что общество взбудоражено участившимися случаями суицидов, причины которых зачастую остаются за гранью.

В конце февраля в течение суток в столице были зафиксированы два факта суицида и одна попытка самоубийства. По данным органов внутренних дел, 21 февраля на территории поселка Бина Хазарского района столицы была предпринята попытка самосожжения. Пострадала местная жительница, инвалид первой группы, 42-летняя Айтекин Джахангирова, решившая свести счеты с жизнью при помощи горючей смеси. Но свидетели происшествия успели вовремя потушить огонь и спасли женщине жизнь.

Еще одно самоубийство было зафиксировано в поселке Баладжары (Бинагадинский района). 44-летний Ниджат Ширалиев, повесился в съемной квартире.

Несколькими днями позже в поселке Забрат (Сабунчинский район) неизвестная женщина 35-40 лет бросилась с крыши многоэтажного дома и скончалась на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Вся эта череда страшных смертей рождает много вопросов, и, в первую очередь, главный: ПОЧЕМУ?

Опасный тренд или попытка достучаться до общества?

4 апреля 2019 года граждане страны с ужасом и болью узнали из СМИ, что 14-летняя Эллина Гаджиева выбросилась из окна школы. Девочка умерла не сразу, а в мучениях скончалась в больнице. Основной причиной, толкнувшей Эллину на страшный шаг, была версия буллинга, но позже вскрылось много обстоятельств того, что буллинг был всего лишь логичным последствием недопонимания и нелюбви к Эллине в ее собственной семье. И, пожалуй, самоубийство Гаджиевой по-прежнему остается самым темным в череде подростковых суицидов в Азербайджане.

Кроме того, согласно статистике, в 2020-м году в Азербайджане было совершено 597 самоубийств (на 32 случая больше, чем в 2019 году). Из погибших 37 человек были подростками (на 17 человек больше, чем в 2018-м году).

По следам «Синего Кита»

В 2018 году «ВКонтакте» появились опасные подростковые тренды «Разбуди меня в 4:20» и «Тихий Дом», являющиеся частью страшного суицидального проекта «Синий Кит», кураторы которого заманивали подростков в «игру», а затем раздавали задания: сначала вырезать лезвием изображение кита на руке или ноге, и в конечном итоге дойти до балкона, встать на перила (аналогичные задания были связаны с крышами домов, с железнодорожными путями, с лекарственными препаратами и горючими смесями). Тех, кто был напуган и хотел выйти из «игры», подвергали сильнейшему психологическому давлению и угрозам, в результате которых ребенок, доведенный до отчаяния страхом, все же решался шагнуть в бездну.

В 2020 году аналогичная «группа смерти» угнездилась в новой соцсети TikTok, резко набирающей популярность среди молодежи.

Депрессивный хештег #3марта активно распространялся в этой соцсети с 24 февраля. В комментариях под хештегом были сотни просьб к подросткам не убивать себя, подумать о родителях. Также в комментариях звучали призыва к родителям: контролируйте своих детей, не позволяйте им уходить в социальные сети.

Прокуратура соседней России забила тревогу. Для того, чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период.

Позже стало известно, что TikTok удалил контент, нарушающий правила соцсети, в том числе тот, который изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет самоубийство. Руководство TikTok добавило, что соцсеть также блокирует хештеги, под которыми такой контент распространяется, «для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах».

Но проблема осталась. И если «Синий Кит» доплыл до Азербайджана, то группа смерти в TikTok и подавно могла стать популярной среди подростков в нашей стране.

Но стали ли девушки, шагнувшие с крыши, жертвами именно «смертельной игры» в TikTok, или, возможно, они были причастны к какой-то другой молодежной депрессивной субкультуре – пока неизвестно. Хотя эту версию нельзя сбрасывать со счетов. Так же, как и несчастную любовь и непонимание со стороны общества по отношению «к другим». Во всяком случае, мы ждем результатов официального следствия, хотя на самом деле, есть этическая сторона вопроса, и ее навряд ли озвучат, тем более, если тому претит менталитет.

Говорят, «популярность» заразительна. Любая. Даже если ради нее подросток свел счеты с жизнью. И всегда найдутся адепты, которые последуют по тому же проторенному пути. В 2017-м году несовершеннолетняя гражданка России Рина Паленкова, вовлеченная в одну из «групп смерти», бросилась под поезд, в результате чего ее голова была отделена от тела и оказалась по ту строну рельс. В сети появились страшные фотографии с места происшествия (кстати, снявшего момент гибели девочки и распространившего в сети эти ужасные фото Прокуратура РФ так и не нашла). Перед смертью на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Рина написала фразу: «Ня. Пока!». Погибшую ее ровесники моментально возвели чуть ли не в ранг «святой». Стали появляться мемы с посмертными фотографиями, группы поклонников ее «героизма» и «решительности». И, естественно, появились желающие повторить «героический путь» Рины.

Именно на этот психологический момент – пойти на все ради «славы» и делали ставку кукловоды кандидатов в самоубицы, внедрившие в зыбкую полудетскую психику желание умереть «громко», чтобы «все говорили и завидовали».

В «Минвале» выходило много статей, интервью с психологами на тему суицидов, в том числе и подростковых, и всякий раз психологи не устают твердить: «Родители! Оторвитесь от сериалов и мобильников, закройте свои страницы в соцсетях, у вас есть дети, которые в вас нуждаются! Говорите с ними – не по смартфону, не в чатах, а вживую. Пусть у них будут лучшие друзья – родители».

Мы живем в страшное время, когда виртуальный мир способен убить гораздо больше людей, чем реальный. Не позволяйте своим детям замкнуться в себе и уйти в никуда (навсегда). И если раньше родители обращались к психологам и психиатрам по поводу детей, беседующих в пустой комнате с придуманными друзьями и подружками, то сегодня все гораздо страшнее: придуманные виртуальные «друзья» гораздо опаснее. Просто надо лишний раз вспомнить о том, что вы – отцы и матери, а не часть виртуальной центрифуги, в которую вас засосало. И, возможно, только в этом случае ваши дети останутся живы.

Яна Мадатова

Minval.az