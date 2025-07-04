В Ханкенди состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что 17-й саммит Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди прошел на высоком уровне.

Ильхам Алиев выразил признательность президенту Турции за участие в саммите.

В ходе беседы было сообщено, что братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подчеркнул, что братская Турция всегда и во всех вопросах рядом с братским Азербайджаном. Президент Турции отметил, что так было и так будет всегда.

Выразив Эрдогану признательность за эти слова, Ильхам Алиев, подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией, как в радостные, так и в грустные дни.

Президенты Азербайджана и Турции также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес.