Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Абшеронском районе, в результате которого погиб гражданин Франции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, накануне 9 марта около 17:00 на территории поселка Новханы Абшеронского района автомобиль марки Peugeot, управляемый жительницей города Баку Т.Велиевой столкнулся с автомобилем марки Mercedes, управляемым Р.Керимовым. В результате оба водителя, а также пассажиры Т.Велиевой – ее 10-летняя дочь Селин Мария и 7-летний сын Рафаэль Надим были госпитализированы, Рафаэль Надим скончался в больнице.

Управление полиции Абшеронского района проводит расследование.

Отметим, Т.Велиева и ее дети — граждане Франции.

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