Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 10 марта принял министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто в видеоформате.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 10 марта принял министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто в видеоформате.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Дата: 2021/03/10 11:31
Раздел: Азербайджан
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