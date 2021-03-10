В ходе очередного мониторинга, проведенного в реке Охчучай на территории Зангиланского района с целью оценки экологического состояния освобожденных от оккупации территорий, было выявлено, что погибло более 500 форелей и других рыб.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, в образцах воды, взятых из реки, количество меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и тяжелых металлов в несколько раз превышает норму.

Результаты мониторинга и анализов, а также факты массового истребления рыбы в реке еще раз подтверждают загрязнение реки токсичными отходами Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского комбината по переработке медной руды на территории Армении.

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