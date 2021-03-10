Турецкие компании готовы к сотрудничеству в сфере разработки месторождений нефти и газа в Каспийском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он высоко оценил достигнутую между Азербайджаном и Туркменистаном договоренность о совместной разработке месторождения «Достлуг» на Каспии.

По его словам, стороны проинформированы о намерении турецких компаний сотрудничать в этом направлении.

«Нефть и газ с этого месторождения планируется транспортировать в Турцию», — сказал Чавушоглу.

Minval.az