На основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из других стран.

Как говорится в сообщении АПБ, согласно информации МЭБ, на территории афганской провинции Герат и шведских провинций Халланд и Эстергётланд выявлено высокопатогенное заболевание «птичий грипп». В целях защиты территории нашей страны от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть из-за рубежа, с учетом принципа зонирования в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» Агентством было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из афганской провинции Герат и шведских провинций Халланд и Эстергётланд.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Афганистана и Швеции, в Государственный таможенный комитет было направлено соответствующее обращение.

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