С 10 марта в связи с началом II этапа проекта строительства Центрального парка, расположенного на территории бывшей улицы Советская Ясамальского района города Баку и реконструкцией части улиц возле парка, будет ограничено движение на участке улицы Мирза Ага Алиева между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашинлы.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение будет действовать до окончания ремонтно-восстановительных работ.

«Приносим извинения гражданам за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Minval.az