Госслужба пожарной охраны МЧС продолжает рейды с целью выявления и устранения искусственных препятствий движения спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно сообщению, искусственные препятствия, создаваемые гражданами у входа в здания и на переходах, ограничивают действия пожарной и другой спецтехники при возможных чрезвычайных ситуациях, препятствуют маневру пожарной техники, а это приводит к потере времени и воды, гибели людей.

Поэтому сотрудники Госслужбы пожарной охраны МЧС проводят рейды, добиваются демонтажа указанных препятствий.

«Еще раз обращаясь к гражданам, призываем их воздержаться от действий, которые могут помешать оперативной и эффективной работе аварийно-спасательных подразделений при чрезвычайных ситуациях и напоминаем, что по законодательству Азербайджана недопустимо закрытие проходов к источникам воды, используемых при тушении пожаров, за это предусмотрена юридическая ответственность», — говорится в сообщении МЧС.



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