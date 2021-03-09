Омбудсмен выступила с предложением внести соответствующие дополнения в статью 79 Трудового кодекса.

Это отражено в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмана) Азербайджанской Республики за 2020 год.

Омбудсмен предложила запретить расторжение трудового договора с женщинами за 10 лет до достижения пенсионного возраста, и с мужчинами за 7 лет до достижения пенсионного возраста с целью защиты прав работников на труд и социальное обеспечение при сокращении за 5-7 лет до достижения пенсионного возраста.

В связи с этим предлагается внести соответствующие дополнения в статью 79 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, передает АПА.

Minval.az