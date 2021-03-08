Остывший кофе с молоком или со сливками может нести риск для здоровья. Почему такой напиток опасен, объяснила врач-диетолог Нурия Дианова.

Врач отметила, что в напитках при комнатной температуре со временем начинают размножаться различные микроорганизмы. Чёрному кофе ничего не грозит в течение нескольких часов, а вот кофе с молоком или сливками надолго оставлять нельзя.

«Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нём микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час», — посоветовала Дианова (цитата по «Спутнику»).

Эксперт добавила, что со временем у кофе также меняется вкус, появляется горечь и исчезает аромат.

«Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом», — предупредила Дианова.

Лучше всего, по мнению эксперта, соблюдать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько можно съесть и выпить за раз, тогда они будут максимально полезны и безвредны.

Minval.az