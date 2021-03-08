Фонд «YAŞAT» продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Как сообщили в Фонде, профинансированы необходимые расходы новорожденной Фатимы — дочери шехида Алимардана Гулузаде.

Матери девочки с этой целью предоставлено 1000 манатов, а на имя новорожденной в банке будет открыт депозитный счет на 5 тысяч манатов.

Средства перечисляются за счет накопленных в Фонде пожертвований. К этой сумме регулярно будут начисляться проценты, ребенок шехида сможет снять собранные средства по достижении 16-летнего возраста.



Minval.az