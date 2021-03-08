Начиная с 7 марта, в Киото, Япония, проходит 14-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

В ходе конгресса была принята Киотская декларация, направленная на усиление усилий по борьбе с глобальной преступностью. В этом 5-летнем документе программного характера содержится ряд положений, отвечающих национальным интересам Азербайджана на основе его предложений, передает Репорт.

Отметим, что Азербайджан на конгрессе, который продлится до 12 марта, представляет делегация во главе с министром юстиции Фикретом Мамедовым, в состав которой входят ответственные лица МИД, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

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