Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности проникновения гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, минуя контрольно-пропускные пункты, подобные случаи по-прежнему нередки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

7 марта около 5 часов утра сотрудники МВД и военнослужащие Внутренних войск задержали четырех граждан, пытавшихся в обход постов попасть в освобожденные от оккупации села Физулинского района.

Задержанными оказались жителя села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района С.Теймурлу, Х.Ширинов, Дж.Ашрафли и Ф.Абилов.

В отношении них приняты меры в рамках соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях.

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