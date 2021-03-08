Израильские компании предложили правительству Азербайджана помощь в восстановлении территории Нагорного Карабаха, сообщил турецкому государственному агентству Anadolu посол Азербайджана в Турции Ибрагим Хазар.

Ранее помощь Баку предложили Турция, Иран, Великобритания, Италия, Венгрия и Япония. «Восстановление освобожденных территорий будет осуществляться при условии сохранения исторического наследия региона наряду с технологическими инновациями», — сказал посол.

По словам Хазара, Нахичеванский коридор, возникший в результате одного из положений о прекращении огня во время Второй карабахской войны, создал новые возможности для регионального сотрудничества, главным из которых является возможность экспорта грузов по железной дороге. Поезда уже начали курсировать через Азербайджан по пути из Стамбула в Среднюю Азию и даже в Китай.

Тем не менее война нанесла экономике Азербайджана значительный ущерб. По словам Хазара, «материальный ущерб от атак Армении составляет более 50 миллионов долларов». По оценкам Азербайджана, с момента окончания Первой войны в Нагорном Карабахе армяне разрушили 700 исторических и культурных объектов, 700 библиотек, 85 художественных и музыкальных институтов, 22 музея, в которых хранилось более 100 тыс. экспонатов, четыре художественные галереи, четыре театра и два музея.

Хазар также обвинил Армению в совершении военных преступлений: «Армянские войска, которые показали свою беспомощность перед нашими, без колебаний стреляли по мирным жителям городов, которые даже не находились в зоне боевых действий, — заявил он. — В результате 100 наших граждан погибли, 416 получили ранения, а также нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре».

Minval.az