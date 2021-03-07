Несмотря на то, что все планеты Солнечной системы известны, это отнюдь не означает, что учёные знают о них все. Более того, благодаря данным, полученным с различных спутников и зондов, специалисты едва ли не каждый день продолжают делать открытия, пишет Planet Today.

В 1977 года НАСА запустило космический зонд «Вояджер-2», предназначенный для исследований дальних планет Солнечной системы. В 1986 году он достиг Урана, и в руках учёных оказались невероятные данные об этой планете. Причём изучение этих данные даже сегодня позволяет астрономам делать новые открытия.

Оказывается, Уран – оригинальная планета. Во-первых, его вращение вокруг собственной оси происходит ретроградно. Если другие планеты похожи при вращении на волчок, то Уран скорее представляет собой катящийся на месте мяч. Такое положение вещей влияет не только на особенную смену дня и ночи на планете, но и на её магнитные полюса.

Одно из последних исследований астрономов в Джорджии показало, что магнитное поле Урана вращается вместе с ним. Проще говоря, на планете происходит ежедневная смена магнитных полюсов. Если предположить, что на Земле произойдёт смена полюсов, то планете грозит полный коллапс. На Уране такая катастрофа происходит ежедневно.

Для подробного изучения этой и других особенностей самой необычной планеты Солнечной системы учёные НАСА планируют разработать проект об организации беспилотной миссии к Урану.

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