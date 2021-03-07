Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как не заболеть весной.

«Утром может быть холодно, днём тепло, а вечером опять холодно. Поэтому заболевания, связанные с переохлаждением, становятся ежегодной проблемой вне зависимости от коронавирусной инфекции», — приводит его слова Inforeactor.

По его словам, преждевременная смена тёплой одежды на более лёгкую может травмировать голову, нос, уши.

Как отметил Зайцев, легко одетые люди в холодную погоду рискуют заболеть бронхитом — вплоть до пневмонии.

Эксперт также советует восполнить недостаток витаминов в организме.

Minval.az