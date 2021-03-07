В ВС Азербайджана создается новый вид войск. Осуществляются работы в данном направлении.
Об этом заявил генерал-майор ВС Турции Осман Гази Кандемир.
Подробности – в репортаже ниже.
В ВС Азербайджана создается новый вид войск. Осуществляются работы в данном направлении.
Об этом заявил генерал-майор ВС Турции Осман Гази Кандемир.
Подробности – в репортаже ниже.
Дата: 2021/03/07 14:31
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
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